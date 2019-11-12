محاولة إيقاع بين هاني رمزي وزوجته.. كيف تصرفت الزوجة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان هاني رمزي أن هناك سيدة حاولت الإيقاع بينه وبين زوجته، واتصلت بها لتشككها في تصرفاته.

هاني رمزي قال إن هذه السيدة أخبرت زوجته أن هناك مصادر أخبرتها أنه يرافق سيدة كل يوم ويذهب معها إلى أحد المنازل بالتجمع الخامس.

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الفنان المصري أشار في تصريحات له مع «عرب وود»، أن زوجته دخلت في نوبة ضحك قوية بعد هذا الكلام لأنها هي نفسها المرأة التي تذهب معه إلى التجمع الخامس يوميا.

رمزي كشف أيضا أن أول أجر حصل عليه في بداية مشواره الفني هو 240 جنيه شهريًا، أي ما يعادل 8 جنيه ‏في اليوم.‏

الفنان المصري يغيب عن السينما حاليا، بينما شارك في رمضان 2019 ببرنامج “هاني في الألغام” الذي عرض عبر قناة ‏‏”الحياة‏».

وكان رمزي، قد حضر مؤخرًا فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت في الفترة من ‏‏19 لـ 27 سبتمبر الماضي، حضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة، وخالد الصاوي، وحلا ‏شيحة، وأحمد داود، وزوجته علا رشدي، وشيرين رضا، ودينا الشربيني.