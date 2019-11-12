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بعد رامي جمال.. الممثلة المصرية زينة تعلن إصابتها بمرض في عينيها
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
بعد ساعات من إعلان المطرب المصري رامي جمال إصابته بمرض البهاق، أعلنت الفنانة المصرية زينة إصابتها بمرض في عينيها، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" صورة لها وكتبت:
"جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا، اللهم لك الحمد، لكن مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة.. كنت بلبسها الأول دلع".
وتابعت الفنانة زينة: "المشكلة ابني كل ما ألبسها يعيط، ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة، قلت له أمال لما أعجز هاتعمل إيه، قالي (إنتي عمرك ما هاتعجزي)، حبيبي يا ابني انت وأخوك أحلى حاجة في حياتي الحمد لله، ربنا يحميكوا ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يارب".
يذكر أن زينة انتهت من تصوير فيلم "الفلوس"، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، ومن المنتظر طرحه في دور العرض يناير/ كانون الثاني.
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