شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تستأنف تصوير " الأخ الكبير " بعد عودتها من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة هبة مجدى تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" مطلع الأسبوع المقبل مع النجم محمد رجب، وذلك بعد عودتها مباشرة من السعودية وانتهائها من عرض مسرحية "الملك لير" ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تظهر خلال الأحداث بدور فتاة شعبية .

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، ايهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد آخرمن الفنانين.

يذكرأن هبة مجدى قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وأيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته انجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.