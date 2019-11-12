شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عروض "الملك لير" بالقاهرة يوم 22 نوفمبر بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود أسرة مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني، إلى القاهرة غداً الثلاثاء، بعد انتهاء عروضهم في موسم الرياض والتي استمرت لأربعة أيام وهم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وذلك في ثاني جولات المسرحية الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي، وتم تحديد يوم الجمعة 22 نوفمبر للعرض مجدداً بالقاهرة بمسرح التجمع الخامس.

الملك لير يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفوروهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى. Advertisements دورأحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه على بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غيرأن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شئ وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوي لدي ابنته الصغري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة عروض "الملك لير" بالقاهرة يوم 22 نوفمبر بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.