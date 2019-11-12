شاهد.. احلام تثير غيرة متابعيها بهذا الفيديو!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 02:52 صباحاً - يتم تداول قطع فيديو من كواليس برنامج “ذا فويس”، تظهر فيها الفنانة الاماراتية أحلام وهي تضع اللمسات النهائية على إطلالتها قبل الظهور على الشاشة.

وقد حظي الفيديو بإعجاب محبي أحلام، كما أثار غيرة الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعجب البعض بشكلها الجديد فيما توقف البعض الاخر عند ثرائها الفاحش وتمنى أن يملك مثل ثروتها.

اللافت أنه ظهر مع أحلام في الفيديو فريق عمل كامل، يهتم بتفاصيل جمالها وأناقتها وإطلالتها، علماً أن أحلام أصبحت تركز كثيراً على استعراض جمالها ولياقتها بعد أن خسرت نحو 20 كيلوغراماً من وزنها