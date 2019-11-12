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صورة صادمة لفجر السعيد في غيبوبتها: يحيي العظام وهي رميم
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة صادمة لها أثناء إصابتها بغيبوبة كاملة، عند نقلها بطائرة الإخلاء الطبي إلى العاصمة الفرنسية باريس، وكانت ترافقها المطربة الإماراتية أحلام.
وعلقت السعيد علي الصورة قائلة: "في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلي باريس لنبدأ مرحلة العلاج، كانت يد أحلام تحن عليّ حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكرا أحلام، يحيي العظام وهي رميم".
نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة صادمة لها أثناء إصابتها بغيبوبة كاملة، عند نقلها بطائرة الإخلاء الطبي إلى العاصمة الفرنسية باريس، وكانت ترافقها المطربة الإماراتية أحلام.
وعلقت السعيد علي الصورة قائلة: "في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلي باريس لنبدأ مرحلة العلاج، كانت يد أحلام تحن عليّ حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكرا أحلام، يحيي العظام وهي رميم".
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