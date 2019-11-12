الفنان المصري هادي الجيار يتعرض لوعكة صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الفنان المصري، هادي الجيار، لوعكة صحية حادة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، لبوابة "العين الإخبارية"، إن الجيار أصيب بنزلة شعبية حادة، وتم حجزه في مستشفى، "وأتابع حالته بنفسي وأتمنى أن يسترد عافيته سريعا ويعود لجمهوره".





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وكان آخر ظهور للفنان هادي الجيار على شاشة التلفزيون في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي وعرض في رمضان الماضي.

وانتهى الجيار منذ أيام من تصوير جميع مشاهده في مسلسل بعنوان "شديد الخطورة"، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم رياض الخولي وأحمد العوضي وناهد رشدي، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

ويشارك هادي الجيار، الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسل "فلانتينو" للمخرج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر، ولكنه لم يستكمل تصوير مشاهده بالمسلسل المقرر عرضه في رمضان.