ويل سميث يُعلِن نجاته من ورمٍ سرطاني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الممثل الأميركي ويل سميث شفاءه من ورم سرطاني تم استئصاله بعمليةٍ جراحية قبل أن يتفاقم وضعه الصحي. حيث تحدّث في الفيديو الذي نشره عبر موقعه على YouTube عن اللحظات الصعبة في المرحلة التي سبقت العملية الجراحيّة، وبعدها، بمساعدة العديد من الأطباء شارحًا تفاصيل حالته الصحية.

ولقد تضمن الفيديو بعنوان "I Vlogged My Colonoscopy"_ ومدّته 17 دقيقة_ مداخلة من طبيبه الذي شرح أنه كان محظوظًا لإكتشاف الورم في مرحلةٍ مبكرة، وقال أنّ 95% من سرطان القولون ينشأ من هذا النوع من الأورام.