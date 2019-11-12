شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Color Out of Space لـ نيكولاس كيج يصل دور العرض يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة SpectreVision، أول تريلر لـ فيلم الرعب الجديد Color Out of Space، الذى من المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في 24 يناير من العام المقبل 2020، وذلك بعد عرضه في بعض المهرجانات العالمية، منها Toronto international film festival.

فيلم Color Out of Space من بطولة نيكولاس كيج، جولي ريتشاردسون، كوريانكا كيلشر، إليوت نايت، تومي تشونج، جوليان هيليارد، مادلين آرثر، بريندان ماير، ميليسا لوثمان، الفيلم من إخراج ريتشارد ستانلي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع سكارليت أماريس، ومؤلف القصة الأساسية المؤلف الأمريكي H.P. Lovecraft.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة رعب كوني حول عائلة جاردنرز، وهي عائلة تنتقل إلى مزرعة نائية في ريف نيو إنجلاند هربًا من صخب القرن الحادي والعشرين، وأثناء انشغالهم بالتكيف مع حياتهم الجديدة يصطدم نيزك في الفناء الأمامي، وبسببه اتضح أن الهباء الجوي الغامض الصادر منه يتسبب في ذوبان الأرض، حيث يصيب الأرض وخصائص الزمكان مع لون غريب آخر، ومع رعبهم، تكتشف عائلة جاردنر أن هذه القوة الغريبة تتحول تدريجياً إلى كل شكل من أشكال الحياة التي تمسها.