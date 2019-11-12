شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يختتم حفله بأغنية فيلم "الممر" بمهرجان الموسيقى الـ28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المطرب محمد الشرنوبى حفله الغنائي، المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بأغنية فيلم "الممر"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والغناء فى دورته الـ28، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، والشخصيات العامة، ونال الشرنوبى وصلات تصفيق كبيرة من الحاضرين لتألقه فى عدد كبير من الأغانى، أبرزهم تخونوه والممر وعارفة والديو الغنائى مع المطربة كارمن سليمان.

وقدم الشرنوبى عددا من أغانيه خلال الحفل ومنها "حتة من الخيال" و"تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ، و"خايف أقول اللى فقلبى" كلمات أحمد عبد المجيد، وألحان محمد عبد الوهاب، للفنان سيد درويش، و"صبح الصباح" للشاعر أيمن بهجت قمر، و"عارفة" و"ليالينا"، و"يا مسافر وحدك"، و"صبح الصباح"، و"مفيش داعى"، و"حتة من الخيال"، و"النفسية".

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذى تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .