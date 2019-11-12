شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للممثل الكوميدى كيفن هارت بحفل جوائز People's Choice Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل الكوميدى الأمريكى كيفن هارت لأول مرة منذ الحادثة التي حدثت له في سبتمبر الماضى، وذلك خلال حفل People's Choice Awards، حيث تسلم جائزة أفضل برنامج كوميدى عن برنامجه " Kevin Hart: Irresponsible ".

وصرح هارت بعد استلامه الجائزة "الحمد لله لأنني بالتأكيد لا يجب أن أكون هنا، وكوني على قيد الحياة، يجعلني أقدّر الحياة أكثر، أقدر الأشياء التي تهمّني حقًا، وأريد أن أشكر زوجتي وأطفالي، أريد أن أشكركم جميعًا على وجودكم من أجلي خلال وقتي الصعب"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnn ".



كيفن هارت

يذكر أنه كان قد تم نُقل الممثل الكوميدي كيفين هارت إلى المستشفى بعد إصابته "بجروح كبيرة في الظهر" أثر تعرضه لحادث سيارة في لوس أنجلوس، ووفقا لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا فكان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع وقت وقوع الحادث.

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وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بـ أحد السدود، وأصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.

وذكر تقريرالدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبي لمستشفى نورثريدج بينما نُقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع " bbc ".

وكانت قد أكدت التقارير التي نشرتها بعض المواقع منها " irishtimes" أن إصابة الممثل الكوميدى كيفن هارت في الظهر ليست في النخاع الشوكي، وهو قادر على المشي وتحريك أطرافه بشكل طبيعى، وحاليًا لايزال هارت في المستشفى يخضع لبعض الاختبارات لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية للإصابات الأخرى أو لا.