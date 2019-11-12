بالفيديو| والد أنغام يكشف حقيقة خلافهما وهجومه عليها عبر "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الموسيقار محمد علي سليمان، على المنشورات التي نشرت عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، والتي هاجم فيها ابنته أنغام.

وقال سليمان، أثناء مداخلة تليفونية لبرنامج "mbc" تريندنج،: "حسابي اتسرق، واتكتب فيه الكلام الفارغ ده، وعملت الإجراءات القانونية اللي وصلتنا للي سرق الحساب، يعني هيتعاقب عقاب شديد، وأنا بيني وبين أنغام كل خير".

وكان جمهور الفنانة أنغام طلب منها في حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية، أن تغني عدد من الأغنيات التي لحنها لها والدها قديما، إلا إنها تجاهلت الأمر.

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يذكر أن عدد من المواقع الأخبارية، قد تداولت منشورًا منقولا عن صفحة والد أنغام، مكتوبًا فيه: "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله".

كما تداول منشورًا اَخر، كتب فيه: اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أن تستعجلين دفني بل كل الناس الطيبين، أفوض أمري إلى الله".

جدير بالذكر، أن محمد علي سليمان اكتشف الموهبة في ابنته أنغام مبكرًا وحرص على تقديمها للجمهور، من خلال أعمال غنائية صاغ لحنها بنفسه، ومن أشهر أغانيه لأنغام "في الركن البعيد الهادي" و"شنطة سفر".