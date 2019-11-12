أول صورة من حفل زفاف المخرج تامر بسيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان حامد مرزوق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من حفل زفاف المخرج تامر بسيوني. وكتب مرزوق: "فرح المخرج تامر بسيوني مبروووك يا حبيبي". تامر بسيوني مخرج مصري كانت بداية عمله بالإخراج في فيلم (يانا يا هو) عام 2011، وقدم مع سامح حسين أفلام "جيران السعد، وعيش حياتك"، وقدم قرابة 16 عملا فنيا.



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