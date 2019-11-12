"الشرنوبي" يغني مع كارمن سليمان بالأوبرا.. ويؤكد: أواجه بأغنية "الممر" محاولات كسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الفنان محمد الشرنوبي أنه يشعر بالخوف، أثناء وقوفه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لإحياء حفل الليلة قبل الأخيرة من فعاليات الدورة 28 لمهرجان الموسيقى العربية.

وقال في الحفل الذي أقيم مساء الاثنين "أنا خايف أوي والله العظيم، وبحبكم أوي"، وذلك بعد استقبال الجمهور لأول أغانيه في الحفل "صبح الصباح" بتصفيق حاد.

وقدم الشرنوبي أغاني "خايف أقول اللي في قلبي"، وبعدها علق "والله المفروض اني انا اللي ابقى فرحان بيكم، إيه اللذاذة دي"، وبعدها غنى "ليالينا": "يارب اعرف دايما اسعدكم، حاسس ان عليا مسؤولية كبيرة"، وعلى طريقة شخصية مليجي التي قدمها في حكاية "ما تيجي يا مليجي" بمسلسل "نصيبي وقسمتك3"، رد على واحدة من الجمهور قالت "بحبك يا مليجي".

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وتضمن البرنامج أغاني "حتة من الخيال"،

"تخونوه"، والتي طلب بعدها من الفنانة كارمن سليمان أن تشاركه تقديم أغنية "ع اللي جرى".

وشاركه الجمهور تقديم "عارفة"، وبعدها غنى "مفيش داعي"، "خلاني بعدت"، "يا مسافر وحدك"، وطلب من الحضور فتح كشافات الهواتف المحمولة أثناء تقديمه أغنية "أنا لحبيبي"، وبعدها "عادي وبراحتك".

وقبل الختام قدم أغنية فيلم "الممر"، وعنها قال "بتديني دفعة خاصة في أي وقت متضايق فيه، أو بحس ان فيه حد بيحاول يكسرني"، لتأتي "النفسية" كأخر أغنية قبل مغادرة المسرح.

كانت فرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة هياف ياسين افتتحت الفاصل الأول من الحفل، وبعدها أطلت الفنانة السورية فايا يونان لتقدم باقة متنوعة من أشعر أغانيها ومن أغاني التراث، وافتتحت الفاصل الثاني الفنانة كارمن سليمان.