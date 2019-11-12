سمية الخشاب بـ"الكاجوال" ولطيفة بشعر "كيرلي".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس رياضية من داخل "الجيم"، وعلق: "أهم وأعظم وأصعب شيء تتحداه هو نفسك".

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

سميرة سعيد

نشرت الديفا سميرة سعيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ارتدت جاكيت أصفر من أحد المطاعم في بيروت.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان فضي طويل.

لطيفة

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نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي، وعلقت: "صباح الخير حبايبي".

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويان جمهورها بصورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من داخل سيارتها.

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سوبر مامي".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه فضيًا، وعلقت: "عندما لاتهتم حقا بما يفكر فيه أي شخص، فقد وصلت إلى مستوى رائع من الحرية".

منى أبو حمزة

نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأظهرت الصورة أناقة أبو حمزة، حيث ارتدت بدلة كلاسيكية من اللون الأزرق.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، وعلقت: "حان وقت العمل".