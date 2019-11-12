بسبب هيثم زكي.. إعلامية تبكي على الهواء خوفًا على شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دخلت مقدمة البرامج سالي فؤاد، في نوبة من البكاء أثناء حديثها عن شقيقتها، وعن حالة الوحدة التي عاشها الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، قبل رحيله عن عالمنا، عن عمر ناهز الخامسة والثلاثين.

وقالت سالي فؤاد، خلال تقديمها برنامج "سفرة سالي، على شاشة "بانوراما فود"، إن الوحدة التي عاشها زكي، قبل وفاته هي درس من الله للجميع، لأن الحياة أصبحت تعج بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة سواء صغارًا أم كبارًا، لافتة إلى أن هيثم كان وحيدًا، على الرغم من تحدثه دائمًا عن معاناته من الوحدة، فيما يعيش أشخاص آخرون في حالة وحدة مع أنفسهم لا يشكون أبداً مما يعانون منه.

أضافت، أن دين الإسلام يحثنا على صلة الرحم، ولذلك يجب أن نبحث حولنا عن هؤلاء الأشخاص للتخفيف من شعورهم بالوحدة، مشيرة إلى أن الأنانية أصبحت تتملك بعض الأهالي، وذلك بتعمدهم إنجاب طفل واحد، معلقة: "مهم يكون لينا أخ أو أخت في الدنيا"، لافتة إلى أنها قررت إنجاب طفل آخر على الرغم من صعوبة الأمر عليها، لأن حالتها الصحية كانت قد ساءت كثيرًا بعد الولادة الأولى، حيث خضعت بعد لسبع عمليات جراحية وعاشت عامين كاملين في عذاب شديد، على حد وصفها، مؤكدة أنها أنجبت نجلها الثاني لتحمي الأول من الوحدة.

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وطلبت في نهاية الحلقة الدعاء لأختها الوحيدة التي تجري عملية جراحية في وقت تقديمها للحلقة، ثم انخرطت سالي في البكاء مما اضطر فريق عمل البرنامج للخروج لفاصل.

يُذكر أن الفنان الشاب هيثم زكي، رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.