بالفيديو: أفعى أناكوندا بحديقة منزل كيم كارداشيان

فاجأت كريس جينر والدة نجمة برنامج تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها على ”إنستغرام“ من جوار منزل ابنتها أثار فزعهم بشكل كبير، حسب صحيفة ”ديلي“ ميل البريطانية.

وظهر في الفيديو الذي نشرته كريس ثعبان أناكوندا أخضر عملاق يبلغ طوله 15 قدمًا في الباحة الخلفية لمنزل كيم وهو حر طليق، وقالت أثناء تصوير الفيديو: ”يجب علي أن أذهب للمنزل فهناك أناكوندا في منزل كيم“.

وأثار الفيديو حيرة المتابعين بشأن سر تواجد الأناكوندا في هذا المكان، مؤكدين خطورته خاصة إذا قام بالهجوم على أي شخص.

وفي الفيديو تظهر كريس وهي تقترب كثيرًا من الثعبان حتى يظهر بشكل واضح لمتابعيها الذين يبلغ عددهم 30.2 مليون متابع.

والأناكوندا الخضراء تعتبر من أكثر الثعابين الشرسة في العالم ويصل طولها إلى 15 قدمًا وواحدة من أثقل وأطول أنواع الثعابين، وموطنها الأصلي هو أمريكا الجنوبية.