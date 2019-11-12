نشرت النجمة أنغام صورة تجمعها بزوجها الموزع أحمد إبراهيم، والنجم رامي جمال، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ووجهت أنغام رسالة لجمهور رامي جمال قائلة: "حاليًا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنيه ونجاحات جديدة بإذن الله". عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنيه ونجاحات جديدة بإذن الله". وكان الفنان رامي جمال أعلن عن مرضه اللعين، والذي أصيبه منذ فترة وهو مرض "البهاق". Advertisements رامي جمال يطرح ألبوم "ليالينا" وطرح الفنان رامي جمال مؤخرًا ألبوم بعنوان "ليالينا"ويضم الألبوم 17 أغنية أبرزهم: "راح لحاله"، "النظرة الاولي"، "فوق"، "مفيش منها"، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أنغام تتعاون مع رامي جمال في عمل جديد بعد إصابته بـ"البهاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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