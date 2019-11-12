حالة من الدعم النفسي والمعنوي الشديد، قدمها جمهور الفنان رامي جمال، بعد إعلان إصابته بمرض "البهاق"، وعزمه إعتزالها الفن، الأمر الذ أستقبله الجمهور وزملاءه من الوسط الفني، بحالة من الرفض التام، وقاموا بمساندته بكافة الطرق، والذين أكّدوا على ضرورة إلغاء فكرة اعتزال الغناء، موجهيين له رسالة "بنحبك زي ما أنت بكل تفاصيلك" .
وتصدر الفنان رامي جمال، الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، في الساعات الأخيرة من اليوم الأثنين، بعد إعلانه تفاصيل مرضه بـ"البهاق"، الأمر الذي نال تعاطف ملايين من المواطنين مع جمهوره .
وقال أحد نشطاء موقع التواصل الإجتماعي تويتر، :" بنحبك علي قد بأي شكل وأي وضع"، أما شيماء سعيد، إحدينشطاء موقع التواصل الإجتماعي، قالت:" مش متخيلة مسمعش صوتك يا رامي ياجمال في أغاني تاني..مفيش اعتزال وبنحبك"
وكان المطرب رامي جمال، أعلن إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، وذلك خلال حسابه الشخصي على موقع فيس بوك بقوله: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يساند رامي جمال بعد أصابته بمرض البهاق:" بنحبك بكل تفاصيلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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