تراند اليوم : زوجة مصطفى فهمي تخطف الانظار برشاقة جسمها – إتفرج

زوجة مصطفى فهمي تخطف الانظار برشاقة جسمها – إتفرج

زوجة مصطفى فهمي تخطف الانظار برشاقة جسمها – إتفرج

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نشرت زوجة مصطفى فهمي، فاتن موسى، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وتألقت موسى، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان باللون الذهبى اللامع قصير فوق الركبة كشف عن خسارة وزنها، وظهرت فى الصورة بجانب زوجها ومجموعة من الاصدقاء، ونالت إطلالتها بعض التعليقات الإيجابية منها :” خسيتى إزاى”.

و من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات من المكياج بالألوان الترابية، وأحمر الشفاة باللون الأحمر.