هذا هو وضع نادية لطفي بعد إجرائها عملية جراحية في العمود الفقري.. وتوجه رسالة مهمة لمحبيها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - طمأنت الفنانة القديرة نادية لطفى جمهورها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية منذ أيام عدة، داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وجهت الفنانة نادية لطفي، رسالة طمأنينة لجمهورها الكبير، وقالت إنها في حالة الصحية مستقرة حاليًا بعد إجراء جراحة عاجلة .

وأضافت الفنانة نادية لطفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، أن العملية التى قامت باجرائها استغرقت 3 ساعات، مؤكدة أنها لم تشعر بأي شيء يؤلمها أثناء العملية الجراحية.

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وأشارت نادية لطفي، إلى أنه سعيد بالتفاف المحبين لها، بعد خروجها من غرفة العمليات.

وأوضحت الفنانة نادية لطفى، أنه لا تزال تخضع للرعاية الصحية داخل إحدى المستشفيات، وستظل بها لفترة حتى تستعيد صحتها بشكل أفضل.

وتابعت: “ياريت أعمل كل يوم عملية علشان أشوف حبي عند الناس وغلاوتي عندهم.. وعن عودتها للبيت .. لسه شويه” .