شاهدوا.. هاني رمزي يكشف حقيقة خيانته لزوجته ورد فعلها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - كشف الفنان هاني رمزي عن موقف غريب تعرض له في الفترة الأخيرة بعد انتشار شائعات عن تردده على أحد المنازل في منطقة التجمع الخامس بصحبة فتاة، وأنه تم إبلاغ زوجته بالأمر، وأن رد فعل زوجته كان غريباً عندما وصلها الخبر.



وقال هاني خلال لقائه فى برنامج “عرب وود” الذي يذاع على قنوات روتانا: “كل ما تردد غير صحيح، وكان وقع هذه الشائعة على زوجتي أنها ضحكت، لأن الفتاة التي أخبروها أنني اصطحبتها إلى منزل في التجمع هي زوجتي، ولذلك انتابتها حالة من الضحك الهستيري”.

يذكر أن هاني رمزي يقوم حالياً بالتحضير لبرنامج مقالب جديد مع رامز جلال، ولن يتم الإعلان عن تفاصيله فى الفترة الحالية.