الجانب المظلم في حياة ديمى مور..أغتصبت بسبب والدتها

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

ديمى مور

تحتفل اليوم ديمي مور بعيد ميلادها الـ57، وحققت النجمة الكثير من الإنجازات فى مشوارها الفني ولعبت العديد من الأدوار التى نالت عليها عدداً كبيراً من الجوائز.



ديمي مور التى ولدت فى مثل هذا اليوم ربما يحسدها كثيرون لأنها المرأة الجميلة الذكية التي كانت في وقت من الأوقات الأعلى أجرا بين نجمات هوليوود، ولكن قد لا يعلم هؤلاء شيئاً عن الجانب المظلم فى حياتها قبل سطوع نجمها.

اغتصابها بسبب والدتها

تم اغتصابها في سن الـ 15، وذلك بسبب والدتها المدمنة للمخدرات والكحوليات، فوفقاً لما جاء في سيرتها الذاتية حكت ديمي مور أن والدتها سمحت لشخص باغتصابها لتحصل على 500 دولار فقط تشترى بها خمرا ومخدرات.

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انتحار زوج أمها وعدم معرفة والدها الحقيقي

لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد عانت مع حياة أبيها أو بمعنى أصح التى كانت تعتقد أنه والدها، قبل اكتشافها أنه مجرد زوج لأمها، حيث اطلعت وهى في عمر الـ 15 عاماً على شهادة ميلادها التي اكتشفت فيها اسم والدها الحقيقي لتعلم أنه انفصل عن أمه بعد ولادتها بأشهر.

ديمي أكدت أن زوج أمها كان مدمنا للكحول هو الآخر مع أمها، وانتهت حياته بالانتحار بعدما اصطدم بأزمات كبيرة فى حياته ناتجة عن الإدمان.

ترك الدراسة

انتقلت من مسكنها ما لا يقل عن 30 مرة في حياتها بسبب عمل زوج والدتها كبائع صحف متجول، وهنا زادت حياتها اضطراباً وتعقيداً، لتترك المدرسة وتعمل كـ"موديل" للإعلانات والمجلات.