شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مقتل المطربة العالمية سيلين ديون في حادث طائرة ..فيديو مفبرك والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 سيلين ديون فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول خبر من قناة cnn يفيد بمقتل النجمة العالمية سيلين ديون في حادث تحطم طائرة، وهو الخبرالذي تسبب في حالة صدمة كبيرة لدي جمهورها ممن ينتظرون ألبومها الجديد، إلي هنا يبدوالخبرحقيقي خاصة أنه اقترن بقناة cnn، لكن الحقيقة أن ذلك الخبرلا يمت للحقيقة بصلة.

Advertisements الصدي الذي حققه الخبر جعل موقع snopes يوضح حقيقة الأمروكذب مدعيه، حيث نشرالموقع الفيديوالحقيقي الذي فبرك من خلاله مروجي الشائعات الخبر لإضفاء مصداقية علي الأمر لينفي الموقع كل ما نشرويوضح أن الفيديو مفبرك . من جانب أخرتستعد النجمة العالمية سيلين ديون لطرح ألبومها الجديد " Courage " يوم 15 نوفمبر الجاري .

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