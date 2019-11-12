ديزنى ترسل توصياتها ل13 اسما للترشيح لجائزة الاوسكار

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الاوسكار

أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم الخاصة "جوائز الأوسكار" بتعديل قائمة "لمن يهمه الأمر" الخاصة بالترشيحات رسميا، وذلك ليتم إضافة اسم الممثل العالمي روبرت داوني جونيور فى جائزة "أفضل ممثل مساعد"، وذلك بعد أن طلبت شبكة ديزنى إضافة 13 ممثلا من سلسلة أفلام Avengers.



Avengers

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واحتوت القائمة التى طرحتها الشبكة الأسماء الآتية في فئة أفضل ممثل مساعد، وهم روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، مارك روفالو، كريس هيمسوورث، جيرمي رينر، جوش برولين، بول رود، دون تشيدل.

أما عن الأسماء التي رشحتها شركة ديزنى لـ قائمة أفضل ممثلة مساعدة فشملت كل من سكارلت جوهانسون، جوينيث بالترو، زوي سالدانا، كارين جيلان، بري لارسون.

ومن المتعارف عليه أن قائمة "لمن يهمه الأمر" تنشرها استوديوهات الأفلام المختلفة، لتوصية أسماء محددين من الممثلين الذين شاركوا في أفلامهم، لـ أكاديمية الفنون والعلوم (الأوسكار) لمساعدة الأعضاء في اختيار المرشحين لجائزة الأوسكار من بين الأسماء المذكورة فى القائمة فقط، وتجاهل أى اسم لم يتم ذكره، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cinemablend ".

وكان قد رفع فيلمAvengers : Endgame من دور العرض حول العالم بعد تحقيقه إيرادات وصلت إلى 2 مليار و800 مليون دولار أمريكى، وطرح رابع وآخر أجزاء السلسلة في 22 أبريل من العام الحالى.

تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، واختفاء عدد كبير منهم.

والفيلم من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.