أكرم حسنى يخرج من حسابات فيلم "النمس والإنس" لـ شريف عرفة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الممثل الكوميدى المصرى أكرم حسنى

خرج الفنان الكوميدى أكرم حسنى من حسابات شريف عرفة فى فيلمه الجديد الذى يحمل عنوان "النمس والإنس"، رغم البدء فى تحضيراته وتجهيزاته الفترة الماضية وجلسات العمل التى تمت بينهما، إلا أن أكرم انسحب من الفيلم بشكل ودى وبالإتفاق مع المخرج شريف عرفة.

Advertisements

ويبحث المخرج شريف عرفة عن النجم الذى يقوم ببطولة الفيلم فى الوقت الحالى للمنافسة به بموسم عيد الأضحى المقبل حسب خطته، والفيلم من تأليف شريف عرفة بمشاركة كريم حسن بشير، واحداثه تدور فى إطار كوميدى.

وفى سياق أخر يعود أكرم حسنى لتحضيرات مسلسله الجديد " تيمون وبومبا" مع أحمد فهمى، بعد انتهاء فترة الحداد على والده، والمقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، والمسلسل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي ، وانتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج شريف عرفة فيلم "الممر" وشارك فى بطولته أحمد عز، هند صبرى، محمد جمعة، أحمد صلاح حسنى، محمد فراج، محققاً اعلى الإيرادات فى شباك التذاكر .