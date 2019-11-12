قصص وحكايات ف ذكرى المخرج العالمى مصطفى العقاد

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

المخرج العالمى مصطفى العقاد

قصص كثيرة وحكايات مثيرة في حياة المخرج العالمي مصطفي العقاد الذي تحل اليوم ذكري رحيله عام 2005 في حادث تفجيرإرهابي ونرصد قصص وحكايات في حياته الفنية والشخصية .



أول القصص والحكايات التي لا تنسي في حياة العقاد موقف حدث بينه وبين النجم المصري الكوميدي توفيق الدقن، الذي كان يأمل في التمثيل معه في فيلم "الرسالة" وغضب جدا لاستبعاده وبعد نجاح الفيلم بفترة قام أحد رجال الأعمال بعمل حفلة كبيرة للفيلم وكان من ضمن المدعوين المخرج مصطفى العقاد والفنان توفيق الدقن، فتقدم الأخير نحوالطاولة التي كان يجلس عليها المخرج مصطفى العقاد وبدون تحية قال له: " ممكن أسأل سؤال محيرني يا أستاذ مصطفى : هو أنا ليه مكنش ليا دور في فيلم "الرسالة " وأنا فنان مصري ومعروف زي ما انت عارف وسمعتي زي البرلنت؟!".

طلب المخرج مصطفى العقاد من الفنان توفيق الدقن أن يهدأ ويجلس كي يسترسل حديثه معه فرفض الدقن الجلوس وهو ينتظر الإجابة منه أمام الموجودين بالحفل وقال العقاد: "أستاذ توفيق إنت فنان بارع وهذا أمرلا يختلف عليه إثنان ولكن تعرف خصوصية الفيلم هو إسلامي ديني وأنت أدوارك يعني فيها الشخص اللعوب الحرامي البلطجي السكيرغير الملتزم".

رد الدقن بشكل ساخر وكوميدي كالعادة وأمام الحضور: "والله عال العال يعني إنت كنت خايف على سمعة الإسلام مني مش كدة" فقال العقاد: "عفواً أستاذ توفيق الأمر ليس كما تظن فرد الدقن: أظن إيه يا أستاذ ما الرسالة وصلت.. يا أخي كنت أخذتني مع الكفار طيب لما انا سيء السمعة وأنا راضي.. ولا تكونش خايف على سمعة الكفار كمان، وأنا مش دريان أما عجايب .. هو توفيق الدقن بقى خطر على سمعة المسلمين والكفار كمان طيب حتى خليني أبو لهب" وهنا ضجت القاعة بالضحك ومنهم المخرج مصطفي العقاد نفسه .

المخرج العالمي مصطفي العقاد قبل رحيله كان لديه حلم لم يستطع تحقيقه ،وهو تقديم فيلم عن القائد الشهير في التاريخ العربي "صلاح الدين الأيوبي" وكان سيجسد الدورالممثل العالمي شون كونري وقال عن سبب اختياره لشخصية صلاح الدين إنه يمثل الاسلام، وأن الغرب في حاجة لمعرفة الإسلام بشكل أعمق وليس ما يمثله بعض الإرهابيين، قائلاً: "صلاح الدين يمثل الإسلام تماماً. الآن، الإسلام يصور كدين إرهابي. حصل الدين كله على هذه الصورة بسبب وجود عدة مسلمين إرهابيين، إذا كان هناك دين ممتلئ بالإرهاب، فيمكن قول ذلك عن المسيحية أيام الحملات الصليبية، لكننا في الواقع لا يمكننا لوم المسيحية كدين بسبب مغامرات بعض أتباعها آنذاك.. هذه هي رسالتي".

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لم يمهل القدرالعقاد أن يحقق حلمه ورسالته الأساسية أن يحارب الإرهاب من خلال أعماله الفنية لذلك عملت القاعدة على تخلص منه فهي دائما تعمل على قطع كل من يتحدث عنهم ففي 9 من شهر نوفمبر عام 2005 هزت العاصمة الأردنية 3 انفجارات ضخمة، استهدفت 3 فنادق وسط عمّان، في حادثة أطلق عليها اسم "الأربعاء الأسود"، وبعد يومين على الانفجارات ضجت وسائل الإعلام والتلفزة بنبأ وفاة المخرج السوري ضمن ضحايا الانفجار وكان العقاد يستقبل ابنته في بهو الفندق، وتوفيت هي على الفور في حين أصيب هو بجروح شديدة أدت إلى وفاته لاحقًا.

مصطفي العقاد تعرض للكثير من المتاعب لإنتاج هذا الفيلم العالمي " الرسالة " والذي ترجم إلى أكثر من 12 لغة، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم للنسختين العربية والأجنبية حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وحققت النسخة الأجنبية وحدها أرباحا تقدر بأكثر من 10 أضعاف هذا المبلغ، فتحدث العقاد، عن كواليس الفيلم قائلا: "من أشق وأصعب فترات حياتي وقت محاولتي إنتاج (الرسالة) لأن رسالة الفيلم حساسة والحصول على التمويل له كان صعبا".

المخرج مصطفي العقاد هو مخرج و منتج سينمائي سوري المولد أمريكي الجنسية ولد في حلب بسوريا ثم غادرها للدراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة كاليفورنيا، وأثناء الدراسة حصل على جائزة أفضل فيلم قصير في الجامعة، وبعد التخرج لم يعد إلى سوريا بل أكمل حياته في أمريكا وعمل كمساعد مخرج لألفريد هيتشكوك.

واشتهر كمخرج سوري عالمي في هوليود ومن أشهر أفلامه - الرسالة و أسد الصحراء (عمر المختار) فالأول يحكي قصة بعث الرسالة النبوية على رسول الله محمد بن عبد الله و الهجرة التي قام بها من مكة إلى المدينة و نشأة أول دولة إسلامية، تم إنتاجه عام 1976، مع عمل نسختين واحد بالعربية و واحدة بالانكليزية.

النسخة العربية من فيلم الرسالة كان من بطولة حمدي غيث ومنى واصف وعبدالله غيث ومحمد العربي وحسن الجندي وسناء جميل، وشارك في كتابة سيناريو هذه النسخة كبار الكتاب توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار وعبد الرحمن الشرقاوي ومحمد علي ماهر، وتم إنتاجه عام 1967.

و الفيلم الثاني يحكي قصة المجاهد الليبي عمر المختار، الذي حارب الاستعمار الإيطالي لليبيا في أوئل القرن العشرين، انتج عام 1981 تم إنتاج الفيلمين من قبل ليبيا . كما قام بدور البطولة في كلاهما الممثل أنطوني كوين، إلى جانب ممثلين عالمين و عرب آخرين.

العقاد كان معروفا بــ "مخرج الأفلام الدينية والمرعبة"، فهو جمع في مسيرته الإخراجية بين نوعين مختلفين تمامًا من الأعمال السينمائية، ورغم قلتها إلا أنها شكلت علامة مميزة في العالم العربي .