شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمره يبدأ فى تصوير مشاهده من مسلسل "صندوق الدنيا" والان مع التفاصيل

الفنان المصرى باسم سمره والمخرج عماد البهات

والجدير بالذكر ان الفيلم من تأليف واخراج عماد البهات، وتدور قصه الفيلم حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أوالفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمروالقاضي، احمد كمال، علاء مرسي، علي صبحي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

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