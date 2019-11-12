أسما شريف منير بعد أزمة "الشعراوى": أنا اتعلمت كتير من الغلط ده

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أسما شريف منير

تعرضت الإعلامية أسما شريف منير، مؤخراً لحملة هجوم كبيرة، من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد هجومها على الشيخ محمد متولى الشعراوي.

وخرجت الإعلامية فى العديد من المرات للدفاع عن نفسها وللاعتذار عن وصفها للشيخ الشعراوى بالسوء، حتى منشورها الأخير عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الذى طالبت من متابعيها عدم سباب والدتها.

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وعلقت أسما شريف منير فى التعليقات قائلة "لما لم اوفق فى تعبيرى عن احد آراء شيخنا الجليل، انتم شايفين أن الصح أنى اتشتم كم الشتائم دى انا واهلى، هل الصح انهم ينادوا بقطع عيشى، هل الصح إنى اتحاكم واتقتل وأتشنق ده كلام ناس بجد مش مجازاً هل بنتى تتيتم عشان قولت كلمه لم أقصدها واعتذرت عليها، محدش فاهم يعنى ايه تكون بتتهاجم من الآفات مره واحده بالعنف ده وكله بيفسر على مزاجه".

تعليق أسما شريف منير

وأضافت "مرة قالوا عليا راقصة وكلام قبيح أوى مش هعرف أقولوا ومرة قالوا إنى عايزة شهرة وقالوا إنى كافرة وشتمونى وشتموا أمى الله يرحمها وأبويا حتى اختى الصغيرة، لو حد فيكم غلط اثنين تلاته هينصحوك أو حتى هيتخنقوا معاك بس عشان انا تحت الأنظار فى كم من البشر فاجأه قرروا يربونى ويجلدونى، وفى ناس بتقولى انا كنت بحبك ودلوقتى كرهتك، يبقى مكنش حب خالص بقى لو كنتى فعلاً بتحبينى كنتى لومتينى، فهمتينى أو زعلتى منى وعتبتينى لكن كرهتينى وبتشتمينى كمان، أنتى لو اختك غلطت كنتى عملتى معاها كده".