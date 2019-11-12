شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 الفنانه المصريه انغام Advertisements كشفت المطربة أنغام، عن مفاجأة جديدة، لجمهورها، ونشرت صورة تجمعها مع المطرب رامى جمال، داخل الاستوديو الخاص بزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكشفت أنغام عن التعاون الجديد الذى سيجمعها قريباً مع المطرب رامى جمال، وكتبت " حاليا مجتمعين عند أحمد فى الاستديو أنا والملحن والمغنى الرائع رامى جمال شغالين فى أغنيه ونجاحات جديدة بإذن الله". وكان جمال قد أعلن إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.

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