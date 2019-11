بفستان من جلد الثعبان من فيرساتشي كيم كارداشيان تتألق وسط أخواتها

الإثنين 11 نوفمبر 2019

يبدو ان هوس عائلة كارداشيان لن يتوقف، فبمجرد ظهور فرد من العائلة في أي حدث تنهال الأنظار والتعليقات إليهم وخصوصاً كيم كارداشيان حيث تألقت هي وأختيها كلوي وكورتني كارداشيان، أثناء حضور حفل جوائز The People's Choice Awards.



ارتدت كيم كارداشيان فستان من فيرساتشي باللون الأخضر من جلد الثعبان، والذي يبدو للوهلة الأولى إنه مظهر بسيط، ولكن كان الفستان لامعاً من الخلف وكأنه فستان آخر مع سحاب مزين بقطعة اكسسوارات لامعة.

اما كلوي فظهرت بمظهر كامل باللون الأسود الأسود الشفاف، وما لفت الأنظار إليها هى الحقيبة التي تشبة الدولارات الامعة التي حملتها، واختارت كورتني بدلة لامعة بخطوط باللون الفضي والأسود بدون إضافة أي شيء آخر.

وانضمت إليهن والدتهم ومديرة أعمالهم كريس جينر مرتدية بدلة سوداء مع تطريز لامعة على الكتف.

حضرت العائلة تكريماً لقناة E التي تعرض برنامج الواقع الخاص بهم Keeping Up With The Kardashians منُذ ظهور أول حلقة لهم عام 2007، مع غياب كلاً من كايلي وكاندل جينر .