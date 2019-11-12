أحلام تفجّر مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن النجمة الإماراتية أحلام تستعد لطرح أولى أغاني ألبومها الجديد، خلال الأيام المقبلة.
وفجّرت أحلام مفاجأة كبيرة مفاجأة كبيرة للجمهور، حيث كشفت عن مقطع من هذه الأغنية في فيديو تشويقي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وفور نشر الفيديو الذي أرفقته أحلام بكلمة “قريبًا”، انهالت التعليقات على نجمة الخليج الأولى من محبّيها الذين أعربوا عن حماسهم للأغنية الجديدة.
وكانت أحلام قد كشفت في أحدث تصريحات لها، أن الألبوم المنتظر سيتضمن العديد من المفاجآت الفنية، حيث انتهت من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني باللهجة الخليجية، فضلًا عن أغنيات باللهجات اللبنانية، المصرية والمغربية.
تجدر الإشارة إلى أن أحلام انتهت من تصوير ثلاث أغنيات من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال في فترات متلاحقة بعد طرح الألبوم في الأسواق.
على صعيد آخر، تشارك النجمة أحلام في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” إلى جانب زملائها الحكام سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.
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