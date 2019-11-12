ماجد المهندس يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بهذه الأغنية!

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل أغنية “أوقعلك عقد” للنجم العراقي ماجد المهندس حصد ملايين المشاهدات منذ طرحها في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وتخطى فيديو الأغنية العشرين مليون مشاهدة عبر قناة “روتانا” للصوتيات والمرئيات الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وتحافظ الأغنية على المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في مختلف البلدان العربية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس.