"القاهرة السينمائي" يعرض الفيلم الهندي "رودرام 2018"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الهندي "رودرام 2018" للمخرج جاياراج، في عرضه الدولي الأول، ضمن فعاليات الدورة الـ 41، التي تقام في الفترة ما بين 20 - 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك دعماً لفكرة التقريب بين عالمي السينما والطب، التي يتبناها ملتقى "ميدفست" مصر.

وتدور أحداث فيلم "رودرام 2018" حول زوجين مسنين يتعرضان لحصار في منزلهما لعدة أيام بسبب فيضان شديد، ورغم أن الزوجة تعاني من أمراض الشيخوخة إلا أنها تعتني بنفسها وبزوجها الذي يعاني من مرض ألزهايمر، وتحاول بكل جهدها البقاء على قيد الحياة حتى تأتي المساعدة.

وتقرر عرض الفيلم لجمهور المهرجان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بسينما مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، ويعقبه جلسة نقاش عن أمراض الشيخوخة التي تدور حولها أحداث الفيلم، وما الذي يدفع زوجة تعاني من الشيخوخة للاعتناء بزوجها الذي يعاني من مرض ألزهايمر.

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يحضر النقاش، من أسرة الفيلم، المخرج جاياراج، والممثل الرئيسي في الأحداث رانجي بانيكر.

كما يشارك في المناقشة أحد أساتذة الطب النفسي، ونور عبدالمجيد مؤلفة رواية "أنا شهيرة أنا الخائن" التي تم تحويلها إلى مسلسل بالاسم نفسه، ويدير الحوار طبيب أمراض الشيخوخة الإنجليزي من أصل سوداني خالد مصطفى علي، المؤسس المشارك لملتقى "ميدفيست" مصر.

وكان المهرجان قد أعلن في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، اختيار أكثر من 150 فيلماً، تمثل 63 دولة، من بين 2400 فيلم تقدمت للمشاركة في الدورة الـ 41، التي تنفرد بعرض 18 فيلماً في عرضها العالمي الأول، و17 فيلماً في عرضها الدولي الأول.

بالإضافة إلى 84 فيلماً في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5 أفلام في عرضها الأفريقي الأول، و7 أفلام في عرضها الأول في الشرق الأوسط.