هاني شاكر لـ رامي جمال: خذْ هذه النصيحة من أخ كبير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جاء تلميح الفنان المصري رامي جمال، حول احتمالية اعتزاله الفن بسبب مرض البهاق الذي يعاني منه، بمثابة ألم كبير لعدد من نجوم الفن والجماهير الذين بادروا بدعمه وتأييده، رافضين خضوعه واستسلامه خاصةً وأنه من نجوم جيله الذين كتبوا أسماءهم بسطور من نور في عالم الغناء والطرب.

وكانت نقابة الموسيقيين أول من بادرت بدعم الفنان رامي جمال كموهبة تستحق الاستمرارية، رافضةً قرار اعتزاله لمجرد ابتلاء بسيط، حيث أعلن الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن مشاركة رامي في حفله الموسيقي القادم بمسرح دار الأوبرا، مطالبًا إياه بعدم الابتعاد عن جمهوره الذي يحبه ويدعمه.

وقال "شاكر"، خلال مداخلة تلفزيونية "رامي خد مني نصيحة من أخ كبير ليك بلاش تلتفت للناس، ربنا لما يبتلي إنسان يبقى بيحبه".

وتابع :"هتطلع تغني معايا، إنت فنان جميل، ومحترم أوعى المرض يخليك تحس إنك أقل من أي حد، ده حب من ربنا إنه عاوز يحس منك الصبر والتحمل، وإن شاء الله هتخف وهترجع زي الفل".

وقد فاجأ المطرب رامي جمال، جمهوره بالإعلان عن إصابته بمرض "البهاق" الذي يعاني منه مما يقرب من عام، والذي لم يتحدث عنه من قبل في محاولة لإخفائه ومعالجته سريعًا، لكنه لم يستطع، معربًا عن خوفه من اعتزال الفن إذا لم يتقبله الجمهور به.

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وقال رامي في منشور له عبر "انستغرام" :"الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كتيرة ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وتابع "أنا بقالي سنة فعلًا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعلمه عشان الناس مش هتقبلك كده، فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت عندي حلين، يا فعلاً شكراً لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه".

وكانت آخر ألبومات رامي جمال، بعنوان "ليالينا"، والذي ضم 17 أغنيةً من ضمنهم "بحاول أنساكي" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.

وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعد الأغنية الرابعة التي صورها رامي جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا في لندن، وهى "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشي ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير "روبي براينت" وزاك ساني.