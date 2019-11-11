شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، على توجيه الشكر لجمهورها، في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، على التصويت لعائلتها للفوز بجائزة The Reality Show لعام 2019.

وظهرت كاردشيان، البالغة من العمر 39 عامًا، فى حفل المسابقة الذى أقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بفستان من جلد الثعبان من فيرساتشى، والمزين بالترتر المتلألئ على الظهر، لقد أكدت مظهرها الطبيعى مع مكياج بسيط وشفاه وردية.

وقالت كيم خلال تسلمها الجائزة: "شكرًا جزيلاً يا رفاق، هذا الجائزة تعنى الكثير والكثير، لأنها تأتى بتصويت الجمهور وهذا يعنى كل شيء لنا، لقد رأيت الكثير من التطورات والنمو والتحولات، شخصيًا ومهنيًا، ونحن سعداء للغاية بأننا ما زلنا مفضلين لدى الجمهور بعد 18 موسما".