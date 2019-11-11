شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنوبى وكارمن سليمان يتألقان بـ ديو "على اللى جرى" بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط حضور أكثر من ألف شخص، تألق المطربان محمد الشرنوبى وكارمن سليمان بغناء أغنية "على اللى جرى" للمطربة السورية أصالة، وذلك ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى والغناء فى دورته الـ28، المقام حاليا، واشتعل المسرح الكبير بـ الديو الذى قدمه الثنائى.

وقدم الشرنوبى عددا من أغانيه ومنها "حتة من الخيال" وأغنية "تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية " خايف أقول اللى فقلبى" كلمات أحمد عبد المجيد، وألحان محمد عبد الوهاب، للفنان سيد درويش، وأغنية صبح الصباح للشاعر أيمن بهجت قمر.

ومن المقرر يختتم حفله الغنائى بأغنية فيلم " الممر"، للمخرج شريف عرفة، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذى تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عددا كبيرا من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى.

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم.