شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يحيى الذكرى الثالثة لوفاة محمود عبدالعزيز ويطالب جمهوره بقراءة الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب هيثم شاكر، الذكري الثالثة لوفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، منذ قليل ويطلب من جمهوره قراءة الفاتحة على روح الفنان الراحل.

كانت الإعلامية بوسى شلبى، قد أحيت الذكرى الثالثة لزوجها الفنان محمود عبد العزيز، بنشر صورة لهما عبر حسابها الشخصى، وعلقت بكلمات مؤثرة قائلة " مهما مرت السنين حبك فى قلبى ملوش حدود لن أنساك.. الذكرى الثالثة للساحر.. بحبك وحشتينى.. أرجو الدعاء لزوجى الغالى".

ولد الساحر محمود عبد العزيز بمدينة الإسكندرية فى حى الورديان، يوم 4 يونيو 1946 وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، تزوج مرتين وأثمرت الزيجة الأولى عن ابنيه المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز والممثل كريم محمود عبدالعزيز، والثانية من الإعلامية بوسى شلبى، وقد بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية فى السبعينات بمسلسل "الدوامة"، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة فى عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".