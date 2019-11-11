بوسى شلبى تحيى الذكرى الثالثة لرحيل زوجها الساحر محمود عبد العزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الإعلامية بوسى شلبى ذكرى وفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتى تحل غدا الثلاثاء 12 من نوفمبر، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت على الصورة التى نشرتها قائلة، "مهما مرت السنين حبك فى قلبى ملوش حدود لن أنساك .. الذكرى التالتة للساحر .. بحبك وحشتينى.. أرجو الدعاء لزوجى الغالى".

ولد الساحر محمود عبد العزيز بمدينة الإسكندرية فى حى الورديان، يوم 4 يونيو 1946 وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، تزوج مرتين وأثمرت الزيجة الأولى عن ابنيه المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز والممثل كريم محمود عبدالعزيز، والثانية من الإعلامية بوسى شلبى، وقد بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية فى السبعينات بمسلسل "الدوامة"، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة فى عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".

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