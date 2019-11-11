شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يغنى "ليالينا" من ألحان بليغ حمدى.. والجمهور: الله عليك يا ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلة تصفيق حاد نالها المطرب محمد الشرنوبى، بحفله الغنائى على المسرح الكبير بدار الأوبرا، عندما قدم أغنية "ليالينا" للفنانة وردة، من كلمات سيد مرسى، وألحان الرائع بليغ حمدى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء فى دورته الـ28 المقام حاليا، وتفاعل الجمهور بشدة وقال احد الحاضرين: جامدة حدا يا مليجى، كما قالت سيدة له: الله عليك يابنى.

وقدم الشرنوبى عددا من أغانيه ومنها "حته من الخيال" وأغنية " خايف أقول اللى فقلبى" كلمات أحمد عبد المجيد، وألحان محمد عبد الوهاب، للفنان سيد درويش، وأغنية صبح الصباح للشاعر أيمن بهجت قمر.

ومن المقرر أن يقدم الشرنوبى 14 أغنية خلال الحفل، وأبرزهم أغنية " تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية فيلم " الممر"، كما يقدم مجموعة من اغانى ألبومه الاخير.

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يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذى تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى.

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم.