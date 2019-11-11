شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنوبى يشعل الأوبرا بأغنية "صبح الصباح" ويتألق بـ"خايف أقول اللى فى قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل المطرب محمد الشرنوبى المسرح الكبير بدار الاوبرا بغناء أولى أغنياته " صبح الصباح" ، بحفله الغنائي، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، المقام حاليا، وتفاعل الجمهور معه ونال تصفيقا حادا، خاصة أن الشروبى يتمتع بشعبية كبيرة، كما غنى أغنية " خايف أقول اللي فقلبى" كلمات أحمد عبد المجيد، وألحان محمد عبد الوهاب، للفنان سيد درويش .

ومن المقرر أن يقدم الشرنوبى 14 أغنية، وأبرزهم أغنية " تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية فيلم " الممر" ، كما يقدم مجموعة من اغاني ألبومه الاخير .

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذي تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .