شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيلى إيليش والمغنى خالد يحققان نجاحا جديدا بـ lovely.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال كليب " Lovely " للنجمة العالمية بيلي إيليش والمغني الأمريكي خالد يحصد المزيد من النجاحات، وذلك بالرغم من إطلاق الكليب في أبريل 2018.

استطاع كليب " Lovely " وهو من إخراج ماتي بيكوك وتايلور كوهين أن يحصد نسبة مشاهدة تخطت الـ 500 مليون علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، وهي نسبة مشاهدة عالية جدا بالمقارنة مع عدد من أهم و أشهر النجوم ، لكن في الواقع أن تحقيقي بيلي إيليش نجاحات مختلفة أمر طبيعي بالنسبة لها و لشعبيتها وذلك بالرغم من صغر سنها وهو 17 عام .

كلمات الأغنية :

Thought I found a way, yeah (found)

But you never go away (never go away)

So I guess I gotta stay now

Oh, I hope some day I'll make it out of here

Even if it takes all night or a hundred years

Need a place to hide, but I can't find one near

Wanna feel alive, outside I can fight my fear

Isn't it lovely, all alone?

Heart made of glass, my mind of stone

Tear me to pieces, skin to bone

Hello, welcome home

Walkin' out of town

Lookin' for a better place (lookin' for a better place)

Something's on my mind

Always in my headspace

But I know some day I'll make it out of here

Even if it takes all night or a hundred years

Need a place to hide, but I can't find one near

Wanna feel alive, outside I can fight my fear

Isn't it lovely, all alone?

Heart made of glass, my mind of stone

Tear me to pieces, skin and bone

Hello, welcome home

Woah, yeah

Yeah, ah

Woah, woah

Hello, welcome home



من كليب lovely (1)



من كليب lovely (2)



من كليب lovely (3)



من كليب lovely (4)