- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيلى إيليش والمغنى خالد يحققان نجاحا جديدا بـ lovely.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال كليب " Lovely " للنجمة العالمية بيلي إيليش والمغني الأمريكي خالد يحصد المزيد من النجاحات، وذلك بالرغم من إطلاق الكليب في أبريل 2018.
استطاع كليب " Lovely " وهو من إخراج ماتي بيكوك وتايلور كوهين أن يحصد نسبة مشاهدة تخطت الـ 500 مليون علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، وهي نسبة مشاهدة عالية جدا بالمقارنة مع عدد من أهم و أشهر النجوم ، لكن في الواقع أن تحقيقي بيلي إيليش نجاحات مختلفة أمر طبيعي بالنسبة لها و لشعبيتها وذلك بالرغم من صغر سنها وهو 17 عام .
كلمات الأغنية :
Thought I found a way, yeah (found)
But you never go away (never go away)
So I guess I gotta stay now
Oh, I hope some day I'll make it out of here
Even if it takes all night or a hundred years
Need a place to hide, but I can't find one near
Wanna feel alive, outside I can fight my fear
Isn't it lovely, all alone?
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home
Walkin' out of town
Lookin' for a better place (lookin' for a better place)
Something's on my mind
Always in my headspace
But I know some day I'll make it out of here
Even if it takes all night or a hundred years
Need a place to hide, but I can't find one near
Wanna feel alive, outside I can fight my fear
Isn't it lovely, all alone?
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin and bone
Hello, welcome home
Woah, yeah
Yeah, ah
Woah, woah
Hello, welcome home
من كليب lovely (1)
من كليب lovely (2)
من كليب lovely (3)
من كليب lovely (4)
من كليب lovely (5)
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بيلى إيليش والمغنى خالد يحققان نجاحا جديدا بـ lovely.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.