فيديو.. بيلى إيليش والمغنى خالد يحققان نجاحا جديدا بـ lovely.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال كليب " Lovely " للنجمة العالمية بيلي إيليش والمغني الأمريكي خالد يحصد المزيد من النجاحات، وذلك بالرغم من إطلاق الكليب في أبريل 2018. استطاع كليب " Lovely " وهو من إخراج ماتي بيكوك وتايلور كوهين أن يحصد نسبة مشاهدة تخطت الـ 500 مليون علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، وهي نسبة مشاهدة عالية جدا بالمقارنة مع عدد من أهم و أشهر النجوم ، لكن في الواقع أن تحقيقي بيلي إيليش نجاحات مختلفة أمر طبيعي بالنسبة لها و لشعبيتها وذلك بالرغم من صغر سنها وهو 17 عام . كلمات الأغنية : Thought I found a way, yeah (found) But you never go away (never go away) So I guess I gotta stay now Oh, I hope some day I'll make it out of here Even if it takes all night or a hundred years Need a place to hide, but I can't find one near Wanna feel alive, outside I can fight my fear Isn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone Tear me to pieces, skin to bone Hello, welcome home Walkin' out of town Lookin' for a better place (lookin' for a better place) Something's on my mind Advertisements Always in my headspace But I know some day I'll make it out of here Even if it takes all night or a hundred years Need a place to hide, but I can't find one near Wanna feel alive, outside I can fight my fear Isn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone Tear me to pieces, skin and bone Hello, welcome home Woah, yeah Yeah, ah Woah, woah Hello, welcome home

من كليب lovely (1)

من كليب lovely (2)

من كليب lovely (3)

من كليب lovely (4)

من كليب lovely (5)

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