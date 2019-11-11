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شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تختتم حفلها فى مهرجان الموسيقى العربية بـ"أنا هنا يا ابن الحلال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كما قدمت أغنيات " كلام كلام" من كلمات وائل توفيق، ألحان أحمد محيي، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وأغنية " هدى الليل" للفنانة فايزة أحمد، وأغنية لما تشوفك عينى ، وأغنية حقابله بكرة، وأغنية سطور حكايتى.
وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .
وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .
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