شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يقدم 14 أغنية بحفله الغنائى بمهرجان الموسيقى ..أبرزها "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المطرب محمد الشرنوبى صعوده للمسرح الكبير بدار الأوبرا بعد قليل، ليقدم حفله الغنائى، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى والغناء فى دورته الـ28، المقام حاليا، حيث يقدم الشرنوبى 14 أغنية، وأبرزهم أغنية "تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية فيلم " الممر"، كما يقدم مجموعة من أغانى ألبومه الأخير. يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذى تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .