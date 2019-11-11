فيديو| فريق عمل مسلسل بخط الأيد يفاجئ سوسن بدر بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
فاجأ فريق عمل مسلسل "بخط الأيد"، الفنانة سوسن بدر بالاحتفال بعيد ميلادها الـ62، الموافق اليوم 12 نوفمبر، إذ أنها من مواليد 1957.
ونشرت الفنانة سوسن بدر مقطع فيديو، من الاحتفال بعيد ميلادها، أثناء تصوير مشاهدها في المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " مش النهاردة طلع عيد ميلادي وأنا ناسية في التصوير ، بس زمايلي عملولي مفاجأة تجنن، كل سنة و احنا كلنا طيبين ".
وأحضر فريق العمل للفنانة سوسن بدر "تورتة" وبها شمعة، وغنوا لها "سنة حلوة يا جميل".
وتجسد سوسن بدر ضمن أحداث المسلسل شخصية "سوسن هانم"، ويشاركها البطولة أحمد رزق، يسرا اللوزي، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات المكونة من 45 حلقة، والتي تعرض خارج السباق الرمضاني.
كما تشارك الفنانة سوسن في بطولة مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إبراهيم عبدالمجيد، ويشاركها بطولة العمل منة شلبي، وآسر ياسين.
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