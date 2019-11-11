بصحبة أنغام وزوجها.. أول ظهور لرامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أنغام صورة تجمعها بالفنان رامي جمال وزوجها الملحن أحمد إبراهيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تسجيل إحدى أغنياتها الجديدة.

وظهر رامي وأنغام وإبراهيم في الصورة من داخل الاستوديو الخاص بالموزع أحمد إبراهيم، وعلقت: " حاليًا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنية ونجاحات جديدهة بإذن الله".

وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.

