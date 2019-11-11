"ولادك رجالة.. جيل يستحق الصعود".. تعليقات نجوم الفن على تأهل المنتخب الأوليمبي لنصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من الفنانين عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، مع مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب غانا، والتي انتهت منذ قليل، بفوز منتخبنا بنتيجة 3 -2 ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ونرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن في التقرير التالي:

صلاح عبد الله

هنأ الفنان صلاح عبد الله، لاعبي المنتخب الوطني الأوليبمي بالفوز، عبر "تويتر"، قائلاً: "الكوتش شوقي غريب وفريقه، الكابتن رمضان صبحي وزملاؤه .. شكراً من الأعماق يا أحباب، فبإصراركم وكفاحكم حولتم الهزيمة لنصر رائع مستحق يا أحلى شباب، والله كنت بلعب معاكم فخف الحزن والألم والاكتئاب".

محمود البزاوي

ووجه البزاوي الشكر للمنتخب الوطني عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "شكرًا لاجتهادكم وعزيمتكم على صنع المكسب والعودة من البعيد في المباراة..شكرًا للقائد اللي بيكتشف نفسه من جديد رمضان صبحي، شكرًا لعازف السمسميه عبد الرحمن مجدي، شكرًا لإبن الوز عوام أحمد ياسر ريان، شكرًا لمصطفى محمد البلدوزر الجبار.. وأخيرا شكرًا لصانع الملحمة الكابتن شوقي غريب".

نبيل الحلفاوي

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، منتخب مصر بفوزه على غانا عبر حسابه على"تويتر"، وعلق قائلاً: "ولادك رجالة يا مصر.. مبروك التأهل لنصف النهائي.. رمضان مجهود جبار وهدف صحيح ملغي وآخر محتسب. مصطفى محمد يكرر هدفه الرائع.. وأحمد ريان يكرر الروعة.. كل الفريق في الشوط الثاني مقاتلون يستحقون التحية والتقدير..مباراة مثيرة حتى نهايتها".

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مدحت العدل

وكتب المؤلف والسيناريست مدحت العدل، عبر"تويتر" قائلاً: "رجالة يفرحوا والله..مباراة رائعة لمنتخب مصر..تحية لكل اللاعبين وعلى رأسهم رمضان صبحي وأبو الفتوح.. الله أكبر الله أكبر.. ربنا يحمي المنتخب.. عالمي رمضان صبحي بجد ربنا يحميه".

عزيز الشافعي

وعلق الملحن عزيز الشافعي، عبر "تويتر"، قائلاً: "جيل يستحق الصعود للأولمبياد، برافو منتخب مصر، يا رب تكمل على خير.. بالترتيب رمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح (اللي ظلمناه كتير) نجما المباراة، وبعدهم الهداف مصطفى محمد طبعًا وعبد الرحمن مجدي اللي غير سير الماتش وما يستحقش يبقى احتياطي، وأخيرًا أحمد ياسر ريان صاحب هدف الفوز.. الكابتن شوقي غريب عامل توليفة محترمة وإن شاء الله نتأهل".

أحمد صلاح حسني

فيما كتب الفنان أحمد صلاح حسني، عبر"تويتر"، قائلاً: "ألف مبروك يا رجالة مباراة رجولية.. شبابنا رجالة، مباراة كبيرة وريمونتادا ولا أروع، ألف مبروك وعقبال الصعود إن شاء الله، ألف ألف مبروك لمصر، مبروك للجهاز واللاعبين وكل مصر".

بتلك النتيجة يحتل مصر صدارة المجموعة ويضمن التأهل لدور نصف النهائي برصيد 6 نقاط، والكاميرون في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وغانا نقطة ومالي بلا رصيد من النقاط.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام غانا كالتالى: فى حراسة المرمي: محمد صبحى، والدفاع: أسامة جلال ومحمد

عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، والوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي، والهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد.