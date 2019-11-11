عن صورته مع عمرو دياب.. أحمد حلمي يرد على تعليقات جمهوره بخصوص "الكلسون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" ردا على الساخرين من صورته مع عمرو دياب، التي نشرها أمس، وظهر فيها حلمي يرتدي ما يشبه الكلسون.

وكتب حلمي: "للناس اللي شاغلها الكلسون وبيسالو ده كلسون والا ايه أحب أطمنهم وأقولهم ده شراب وطلع لفوق من ضغط الجو".

وكان عدد من محبي الفنان أحمد حلمي، علقوا على ما يرتديه، فكتب أحدهم: "هو إيه اللي أنت لابسه تحت البنطلون ده يا حلمي، حبيب قلبي والله، البس اللي يعجبك"، وكتب آخر: "يا كلاسينك يا حلمي بالراحة علينا يا عم"، وكتب ثالث: "هو انت لابس كلثون ولا اية يا نجم".

ونشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" أمس صورة له رفقة الفنان عمرو دياب من داخل إحدى الطائرات، أثناء عودتهما من الرياض، وكتب حلمي: "حبيب الملايين وأنا أولهم".