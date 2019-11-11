لهذا السبب.. رامي جمال يوجه الشكر لإبراهيم سعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه المطرب رامي جمال الشكر للكابتن إبراهيم سعيد، لاعب نادي الزمالك، بعد أن قام الأخير بإعلان دعمه ومؤازرته له، بمجرد إعلان رامي تفاصيل مرضه بالبهاق.
وكتب رامي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " شكرًا يا كابتن يا جدع علي الكلام اللي الواحد بيحتاج يسمعه وقت الإحباط الله يسعدك".
وكان إبراهيم سعيد، كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "كمل طريقك لآخر نفس، وخليك قوي طالما واقف على رجلك وقول الحمد لله، وبدعمك لأني بحبك وأنت فنان رائع وجميل، حبيبي والله ربنا يوفقك، استمر".
وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.
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