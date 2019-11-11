"فُجعت بوفاة اللاعب الخلوق".. هكذا نعى نجوم الفن علاء علي لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى عدد من الفنانين، علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم أبرز رسائل النجوم:

مصطفى شعبان

كتب الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق قائلاً: "إنًا لله وإنا إليه راجعون .. علاء علي".

مدحت العدل

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فيما كتب المؤلف والسيناريست مدحت العدل، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق قائلاً: "إنَّا لله وإنا إليه راجعون.. فُجعت بوفاة اللاعب الخلوق علاء علي.. اللهم ادخله فسيح جناتك وأرحمه رحمةً واسعة".

مصطفى خاطر

وكتب الفنان مصطفى خاطر، عبر"تويتر"قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا اليه راجعون، علاء علي في ذمة الله"

ندى بسيوني

وكتبت نالفنانة ندى بسيوني، على"تويتر" قائلة: "خالص التعازي لجمهور نادي الزمالك، وجمهور الرياضة المصرية في وفاة اللاعب علاء علي، أسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان" .

يذكر أن، اللاعب علاء علي من مواليد 1988، توفي في عمر الـ31 عامًا، بدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008 ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجيت والمصري.